Главком армии Польши предупредил о высокой вероятности войны против его страны

«Все указывает на то, что мы - поколение, которое будет с оружием в руках защитить свою страну. И ни я, ни кто-либо из вас не намерены проигрывать эту войну», - заявил Кукула во время выступления в пятницу в Академии сухопутных войск во Вроцлаве.

«Мы победим, мы вернемся и продолжим строить Польшу, но что-то должно произойти. Мы должны сформировать вооруженные силы, готовые к таким действиям», - заявил он.

Увеличения армии, по его словам, будет трудно добиться с учетом стареющего населения страны.

«Потенциал противника настолько велик, что мы должны сформировать гораздо большую армию, а значит, мы должны также внедрять модель всеобщей воинской обязанности», - цитирует агентство его слова.

По данным Министерства обороны Польши, к концу года численность польской армии составит более 207 500 солдат, что сделает ее третьей по численности армией в НАТО после США и Турции.