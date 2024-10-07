Главные спортивные союзы Эстонии объединились, несмотря на то, что поддерживают разных кандидатов в президенты ЭОК

В протоколе за подписями президентов спортивных союзов обозначены самые большие общие цели и задачи, решать которые в будущем планируется в сотрудничестве. Семь спортивных союзов для координации совместной работы планируют, среди прочего, регулярные встречи президентов и генеральных секретарей.

Протокол общих замыслов, интересов и намерений, подписанный представителями Эстонского футбольного союза, Эстонского хоккейного союза, Эстонского баскетбольного союза, Эстонского гандбольного союза, Эстонского союза регби, Эстонского союза хоккея в помещении и Эстонской союза волейбола:

1. Мы считаем важным продвигать ведущую роль командных видов спорта в эстонском спорте и обществе, предлагая спортсменам и зрителям регулярные, полные эмоций соревнования;

2. Ставим целью увеличить количество любителей командных видов спорта среди молодежи и взрослых, как среди женщин, так и среди мужчин, как на уровне хобби, так и на уровне спорта высоких достижений;

3. В сотрудничестве мы хотим продвигать возможности приобретения профессии спортсменов командных видов спорта, чтобы повысить конкурентоспособность эстонских спортсменов в этом привлекательном глобальном секторе экономики, и ставим целью увеличить количество рабочих мест для профессиональных командных спортсменов в Эстония;

4. Мы выступаем за создание дополнительных возможностей финансирования клубного спорта в командных сферах;

5. Выступаем за развитие инфраструктуры в спортивном секторе как с точки зрения условий повседневных тренировок и необходимых предпосылок для проведения крупных соревнований, так и с точки зрения особенностей мирового и европейского соревновательных сезонов.

Стоит напомнить, что к моменту выдвижения кандидатов в президенты ЭОК, поддержка кандидатов спортивными союзами видов спорта с мячом разделилась между тремя кандидатами следующим образом:

За Сыырумаа: Гандбол и зальный хоккей

За Кальюлайд: футбол и хоккей на льду

За Тейгамяги: баскетбол и регби

Представители союзов:

Айвар Похлак, президент Эстонского футбольного союза

Прийт Сарапуу, президент Эстонского баскетбольного союза

Ханно Певкур, президент Эстонского волейбольного союза

Рауно Паррас, президент Эстонского хоккейного союза

Кристина Каллас, президент Эстонского гандбольного союза

Меэлис Ааб, президент Эстонского союза зального хоккея

Рагнар Тоомпере, президент Эстонского союза регби