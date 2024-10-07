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Эстония и Латвия начнут проект по производству экологически чистого авиатоплива

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Заправка самолета топливом. Иллюстративное фото.
Заправка самолета топливом. Иллюстративное фото. Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON

Эстония и Латвия начали совместный проект по изучению возможностей производства экологически чистого авиационного топлива. Европейская комиссия выделила каждой стране по 200 000 евро на реализацию этого проекта.

По словам главы отдела авиации Министерства климата Тайво Линнамяги, проект проложит путь к созданию более экологичной авиации. «Экологически чистое авиационное топливо поможет значительно сократить вредные выбросы в авиационном секторе. Уже сегодня в авиации используются более экологичные виды топлива, но для достижения климатических целей необходимо значительно увеличить объемы производства и сделать топливо широко доступным», - объяснил Линнамяги.

В рамках проекта состоятся интервью с ключевыми участниками рынка, в результате чего будет подготовлен всеобъемлющий обзор вариантов и технологий производства топлива по обеим странам. Также будут разработаны рекомендации по повышению конкурентоспособности отрасли в обеих странах и оказана поддержка политикам в реализации рекомендаций. Более широкой целью проекта является сокращение выбросов углерода авиацией и, таким образом, уменьшение ее экологического следа.

Устойчивые виды авиационного топлива оказывают меньшее воздействие на окружающую среду по сравнению с традиционным ископаемым топливом. Устойчивыми видами топлива могут быть, например, биотопливо или водородное топливо, а также новые виды топлива, производственные мощности для которых в Эстонии еще не созданы.

Потребность в экологически чистом авиационном топливе также подчеркивается Евросоюзом. В конце прошлого года вступило в силу постановление, предписывающее поставщикам авиационного топлива постепенно увеличивать долю экологически чистого авиационного топлива, поставляемого в Евросоюз с 2025 года.

Проект продлится до 31 ноября следующего года и финансируется при поддержке Европейской комиссии. Компания PwC помогает в реализации проекта вместе с партнерами, включая юридическую фирму Triniti.

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