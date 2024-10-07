Рвало кровью. В возрасте 26 лет умер бронзовый призер чемпионата мира по легкой атлетике

Как сообщила сестра Бетта Пьюрити Кируи, он жаловался на плохое самочувствие около месяца, его некоторое время рвало кровью. Спортсмен проходил обследования, но в минувшую субботу его состояние резко ухудшилось и Кипьегон Бетт был переведен в другую больницу для более серьезных проверок.

Кипьегон Бетт в 2016 году стал чемпионом мира среди юниоров, в 2017 году завоевал бронзу чемпионата мира в беге на 800 м. В 2018 году Бетт был дисквалифицирован на четыре года за употребление эритропоэтина. В 2022 году он принял участие в забеге на 400 м в Кении и занял третье место.