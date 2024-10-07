Портал Nation сообщает о смерти Кипьегона Бетта – бронзового призера чемпионата мира в беге на 800 м. Легкоатлету было всего 26 лет.
Рвало кровью. В возрасте 26 лет умер бронзовый призер чемпионата мира по легкой атлетике
Как сообщила сестра Бетта Пьюрити Кируи, он жаловался на плохое самочувствие около месяца, его некоторое время рвало кровью. Спортсмен проходил обследования, но в минувшую субботу его состояние резко ухудшилось и Кипьегон Бетт был переведен в другую больницу для более серьезных проверок.
Сейчас СМИ сообщили о смерти спортсмена, причиной называют осложнения, вызванные повреждением печени и внутренних органов.
Кипьегон Бетт в 2016 году стал чемпионом мира среди юниоров, в 2017 году завоевал бронзу чемпионата мира в беге на 800 м. В 2018 году Бетт был дисквалифицирован на четыре года за употребление эритропоэтина. В 2022 году он принял участие в забеге на 400 м в Кении и занял третье место.