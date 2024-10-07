«Газпром» понес рекордный убыток в прошлом году, будущее компании под угрозой

После нападения России на Украину у «Газпрома» настали тяжелые времена, поскольку доходы компании сократились на 30 процентов в прошлом году. Война Москвы против Украины привела к ухудшению отношений с Европой, что ограничило деятельность компании, сообщает Forbes Russia.

Тем не менее, ситуация для нефтяного гиганта не безнадежна, поскольку показатель, который вычитает операционные расходы из доходов вырос на 20 процентов, до 242 миллиардов долларов в 2023 году. По данным Forbes, в первой половине 2024 года компания также получила чистую прибыль в размере около 11,5 миллиардов долларов.