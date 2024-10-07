Нобелевскую премию по медицине и физиологии получили ученые, открывшие микроРНК

Гэри Равкану 72 года, он в основном занимается молекулярной биологией и генетикой. Он член Национальных Академии наук и Медицинской академии США, а также Американского философского общества.

Члену Национальной академии наук США и Американской академии искусств и наук Виктору Эмбросу 70 лет. Он получил известность как исследователь микроРНК и проводил многие исследования вместе с Гэри Равканом.

Как говорится на сайте Нобелевского комитета, премия присуждена за открытие фундаментального принципа регулирования активности генов.

Информацию, хранящуюся в наших хромосомах, можно сравнить с инструкцией по эксплуатации для всех клеток нашего организма. Каждая клетка содержит одинаковые хромосомы, поэтому в каждой клетке есть точно такой же набор генов и точно такой же набор инструкций.

Тем не менее разные типы клеток, например, мышечные и нервные, имеют совершенно разные характеристики. Эти различия объясняются регуляцией генов, которая позволяет каждой клетке выбирать только нужные инструкции. Таким образом, в каждом типе клеток активен только правильный набор генов.

Виктор Эмброс и Гэри Равкан изучали, как развиваются различные типы клеток. Они открыли микроРНК - новый класс молекул РНК, которые играют важнейшую роль в регуляции генов.