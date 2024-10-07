Несмотря на заявления правительства Петтери Орпо об ужесточении миграционных правил, новый Закон о гражданстве в Финляндии, вероятно, не окажет большого влияния на практике.
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Финляндия ужесточает правила гражданства: срок проживания увеличен до восьми лет
По новому закону, условия для получения гражданства изменились. Раньше человек с паспортом другого государства мог подать заявление на гражданство, прожив в Финляндии минимум пять лет. Теперь для этого нужно прожить восемь лет.
Однако, как сообщает финское телевидение Yle, подать заявление можно и через пять лет, если выполнены определенные условия.