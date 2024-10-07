Девочек приглашают поиграть в хоккей, и это бесплатно!

Это международное мероприятие, знакомящее с хоккеем. Основная цель– популяризовать этот вид спорта среди представительниц прекрасного пола.

Умение стоять на коньках или же навыки игры в хоккей несущественны – принять участие в мероприятии приглашают всех девочек, девушек и женщин, которые хотели бы поближе познакомиться с этим увлекательным видом спорта.

Мероприятие совместно с Эстонским хоккейным союзом проводят хоккеистки клубов Roosa Panter, Grizzlyz и Wolferines.

Зарегистрироваться на мероприятие можно ЗДЕСЬ.

Первые 20 зарегистрировавшихся получат полную хоккейную экипировку. Остальных просим взть с собой кивер, наколенники и налокотники. Коньки выдадут на месте. Регистрация открыта до 14.00 пятницы, 11 октября.