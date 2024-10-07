Шестилетний ребенок погиб в результате падения строительных лесов в городе Мянтсяля на юге Финляндии. Об этом сообщает YLE со ссылкой на полицию Восточной Уусимаа.
В Финляндии из-за падения строительных лесов погиб ребенок
По данным полицейских, трагедия произошла во время игры пяти- и шестилетнего мальчиков на стройке. В какой-то момент они оказались под обрушившимися строительными лесами на улице Kenkäkalliontie.
Один из детей скончался на месте от полученных травм. Другой получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.
Сообщение о происшествии поступило в полицию в воскресенье, 6 октября, около 12 часов.
Полиция начала расследование. На данном этапе дополнительная информация не сообщается.