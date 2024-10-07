В Финляндии погиб ребенок после падения строительных лесов

По данным полицейских, трагедия произошла во время игры 5- и 6-летних мальчиков на стройке. В какой-то момент они оказались под обрушившимися строительными лесами на улице Kenkäkalliontie.

Один из детей скончался на месте от полученных травм. Другой получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.

Сообщение о происшествии поступило в полицию в воскресенье, 6 октября, около 12 часов.

Полиция начала расследование. На данном этапе дополнительная информация не сообщается.