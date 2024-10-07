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Визит президента Португалии в Эстонию откладывается

Редактор: Павел Соболев
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Марселу Ребелу де Соуза.
Марселу Ребелу де Соуза. Фото: Carlos M. Almeida / EPA / Scanpix

Во вторник по приглашению президента Эстонии Алара Кариса в Эстонию должен был прибыть с государственным визитом президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза, но в понедельник стало известно, что этот визит откладывается.

Канцелярия президента подтвердила BNS, что визит откладывается по просьбе властей Португалии.

Визит был запланирован на четыре дня и должен был быть посвящен вопросам безопасности и оборонного сотрудничества в качестве союзников на восточном фланге НАТО, а также поддержке партнеров в борьбе с терроризмом и растущим влиянием России в Африке.

Другие ключевые темы визита президента Португалии в Эстонию должны были быть связаны с полной поддержкой Украины и необходимостью продолжения международной изоляции России.

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