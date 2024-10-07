Во вторник по приглашению президента Эстонии Алара Кариса в Эстонию должен был прибыть с государственным визитом президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза, но в понедельник стало известно, что этот визит откладывается.
Визит президента Португалии в Эстонию откладывается
Канцелярия президента подтвердила BNS, что визит откладывается по просьбе властей Португалии.
Визит был запланирован на четыре дня и должен был быть посвящен вопросам безопасности и оборонного сотрудничества в качестве союзников на восточном фланге НАТО, а также поддержке партнеров в борьбе с терроризмом и растущим влиянием России в Африке.
Другие ключевые темы визита президента Португалии в Эстонию должны были быть связаны с полной поддержкой Украины и необходимостью продолжения международной изоляции России.