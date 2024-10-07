Напряженность в Еврейской общине: участие главы МИД Эстонии в траурном мероприятии по нраву не всем

Член Еврейской общины Эстонии Ирина Стельмах направила министру иностранных дел Маргусу Цахкне письмо, в котором призвала министра отказаться от намерения посетить церемонию памяти жертв ХАМАС, которая состоится сегодня вечером в Таллинне. Глава Еврейской общины считает такое обращение неуместным.
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Стельмах написала Цахкне, что в связи с возможным участием министра в мероприятии, на котором еврейский народ почтит память израильских и других граждан, убитых боевиками ХАМАС в результате терактов 7 октября, она считает необходимым призвать министра иностранных дел отказаться от этого намерения.
Возможно, письмо было продиктовано деятельностью представителя Эстонии на Генеральной Ассамблее ООН, где 18 сентября Эстония проголосовала за резолюцию в поддержку прекращения оккупации Палестины. Postimees не удалось спросить об этом у автора письма.