Напряженность в Еврейской общине: участие главы МИД Эстонии в траурном мероприятии по нраву не всем

Стельмах написала Цахкне, что в связи с возможным участием министра в мероприятии, на котором еврейский народ почтит память израильских и других граждан, убитых боевиками ХАМАС в результате терактов 7 октября, она считает необходимым призвать министра иностранных дел отказаться от этого намерения.