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Литва ввела строгие языковые требования для курьерских компаний

Перевод: Каролийна Вертяева
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Курьер Bolt Food. Фото иллюстративное.
Курьер Bolt Food. Фото иллюстративное. Фото: Tairo Lutter

На прошлой неделе литовский парламент принял закон, который с 1 января 2026 года обязывает обслуживать всех клиентов исключительно на литовском языке.

Это изменение особенно затронуло компании, нанимающие иностранных сотрудников, в первую очередь курьерские службы.

«О конкретных шагах говорить пока рано, но мы готовимся к изменениям настолько хорошо, насколько можем», - заявила представитель компании Bolt в Литве Маргарита Саргаутите в интервью Литовскому национальному радио и телевидению (LRT).

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