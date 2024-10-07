На прошлой неделе литовский парламент принял закон, который с 1 января 2026 года обязывает обслуживать всех клиентов исключительно на литовском языке.
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Литва ввела строгие языковые требования для курьерских компаний
Это изменение особенно затронуло компании, нанимающие иностранных сотрудников, в первую очередь курьерские службы.
«О конкретных шагах говорить пока рано, но мы готовимся к изменениям настолько хорошо, насколько можем», - заявила представитель компании Bolt в Литве Маргарита Саргаутите в интервью Литовскому национальному радио и телевидению (LRT).