Литва ввела строгие языковые требования для курьерских компаний

Это изменение особенно затронуло компании, нанимающие иностранных сотрудников, в первую очередь курьерские службы.

«О конкретных шагах говорить пока рано, но мы готовимся к изменениям настолько хорошо, насколько можем», - заявила представитель компании Bolt в Литве Маргарита Саргаутите в интервью Литовскому национальному радио и телевидению (LRT).