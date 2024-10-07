РЕДКОЕ ВИДЕО Хийумааский медведь снова дал заснять себя охотничьей камере

По словам исполнительного директора Охотничьего общества Хийумаа Ану Сарапуу, тот факт, что на Хийумаа бродят целых два медведя, подтвердили кадры с камер охотничьего наблюдения, полученные в мае этого года.

Медведя засняли в одну и ту же ночь камеры в двух разных местах на расстоянии 40 километров. Записи были сделаны с интервалом в два часа. По словам эксперта по охоте Департамента окружающей среды Пеэпа Мяннили, медведь не способен преодолеть такое большое расстояние за такое короткое время, поэтому были основания полагать, что на острове орудуют два медведя.