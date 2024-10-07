Авиаотряд PPA нашел заблудившегося в лесу человека

В пятницу, 4 октября, полиция получила сообщение о том, что в волости Алутагузе утром большая группа людей отправилась в лес на отдых. По договоренности, они должны были встретиться у автомобиля в 16:00, чтобы вернуться домой, однако 79-летний пострадавший не явился к месту сбора. Поскольку у него был с собой телефон, удалось установить, что он заблудился в болотистой местности и не может выбраться из леса. Был совершен звонок в Центр тревоги, и полиция начала поисковую операцию.

На место происшествия были направлены дополнительные силы, в том числе патрули, дроны и служебные собаки. С помощью собак был обследован район, местами на расстоянии до десяти километров. Также, когда наступила темнота, запускались сигнальные ракеты, чтобы показать направление движения, но они не принесли результата. В поисках был задействован авиаотряд Департамента полиции и погранохраны (PPA). Ближе к ночи экипажу вертолета удалось определить местоположение пострадавшего. Поскольку место было болотистым, полиция с помощью лебедки подняла человека на борт вертолета и доставила его в кордон. Помощь медиков ему не потребовалась, его состояние было оценено как хорошее, и патруль доставил его домой.

Командир авиаотряда PPA Андрес Рахкема похвалил пострадавшего за хорошее сотрудничество.

«По прибытии на место мы сразу получили обратную связь, что пострадавший видел, как вертолет пролетает над ним. Мы просили его махать фонариком в сторону неба, и благодаря мощным приборам ночного видения на вертолете мы быстро обнаружили источник света. Далее последовала работа по тому, как вытащить его из болота. Учитывая сложность местности, мы приняли решение поднять его на борт вертолета с помощью лебедки», - рассказал Рахкема.

Он также добавил, что, заблудившись в лесу и попав в беду, не следует звонить посторонним людям, так как это напрасно расходует заряд батареи. «Необходимо экономить заряд, потому что если у полиции не будет возможности поддерживать связь с пострадавшим, время оказания помощи может значительно увеличиться», - подчеркнул Рахкема.