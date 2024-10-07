С сегодняшнего дня специализированные медсестры в Эстонии получили право выписывать направления, а система документации в сестринском деле переходит на международные классификации.
Эстония расширяет права специалиазированных медсестер: они смогут выписывать направления и ускорить медицинскую помощь
Теперь специализированные медсестры могут выписывать направления пациентам на прием к врачу или другому специалисту, на электронные консультации, на обследования и анализы, а также в больницы и сестринские учреждения. Документация в сестринском деле теперь основывается на международных стандартах NANDA, NOC и NIC.
«Расширение прав специализированных медсестер - это важный шаг к более эффективной системе здравоохранения. Это поможет экономить время как врачей, так и пациентов, и ускорит получение необходимой помощи», - отметила вице-президент Союза медсестер Эстонии Герли Лийвет.
Ранее пациентам нужно было обращаться к врачу для получения направления, даже если специализированные медсестры уже определили необходимость дополнительной консультации. Теперь сестры могут оформить направление сами, что значительно ускоряет процесс получения медицинской помощи.
Специализированная медсестра - это медсестра, прошедшая специальное обучение и обладающая глубокими знаниями в своей области, например, в психическом здоровье, клинической, интенсивной или общественной сестринской помощи. В переходный период эти права будут также предоставлены специалистам с третьим уровнем квалификации, признанным Союзом медсестер Эстонии.
Подготовка специализированных медсестер в Эстонии ведется с 2006 года, и теперь их компетенции начинают активно использоваться в системе здравоохранения. С 1 апреля 2024 года специализированные медсестры будут официально включены в список медицинских услуг, финансируемых Кассой здоровья. Право выписывать направления уже вступило в силу, хотя цифровые решения для этого еще разрабатываются.
Что касается документации, система переходит на использование международных классификаций (3N), что позволит улучшить электронное ведение медицинской документации. Этот переход планируется завершить к 1 января 2035 года.
Единая терминология и электронная система документации позволят улучшить взаимодействие между медицинскими специалистами. Это также улучшит доступ к медицинской помощи как в Эстонии, так и за ее пределами, если пациент будет получать лечение за границей.
В документации по сестринскому делу теперь будут использоваться три ключевых элемента:
Диагноз - это решение медсестры о состоянии пациента на основе международной классификации NANDA.
Сестринское вмешательство - это действия, которые медсестра выполняет для достижения целей лечения, опираясь на диагноз и международные стандарты NIC.
Результат - это оценка состояния пациента после вмешательства, основанная на международной классификации NOC.
Союз медсестер Эстонии является крупнейшей профессиональной организацией медработников в стране. Он поддерживает развитие здравоохранения, повышение квалификации медсестер и информирование населения о вопросах здоровья. Союз также сотрудничает с Международным и Европейским советами медсестер.