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Эстония расширяет права специальных медсестер: они смогут выписывать направления и ускорить медицинскую помощь

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Медсестра. Снимок иллюстративный.
Медсестра. Снимок иллюстративный. Фото: DC Studio/ Shutterstock

С сегодняшнего дня специальные медсестры в Эстонии получили право выписывать направления, а система документации в сестринском деле переходит на международные классификаторы.

Теперь специальные медсестры могут выписывать направления пациентам на прием к врачу или другому специалисту, на электронные консультации, на обследования и анализы, а также в больницы и сестринские учреждения. Документация в сестринском деле теперь основывается на международных стандартах NANDA, NOC и NIC.

«Расширение прав специальных медсестер - это важный шаг к более эффективной системе здравоохранения. Это поможет экономить время как врачей, так и пациентов, и ускорит получение необходимой помощи», - отметила вице-президент Союза медсестер Эстонии Герли Лийвет.

Ранее пациентам нужно было обращаться к врачу для получения направления, даже если специальные медсестры уже определили необходимость дополнительной консультации. Теперь сестры могут оформить направление сами, что значительно ускоряет процесс получения медицинской помощи.

Специальная медсестра - это медсестра, прошедшая специальное обучение и обладающая глубокими знаниями в своей области, например, в психическом здоровье, клинической, интенсивной или общественной сестринской помощи. В переходный период эти права будут также предоставлены специалистам с третьим уровнем квалификации, признанным Союзом медсестер Эстонии.

Подготовка специальных медсестер в Эстонии ведется с 2006 года, и теперь их компетенции начинают активно использоваться в системе здравоохранения. С 1 апреля 2024 года специальные медсестры будут официально включены в список медицинских услуг, финансируемых Кассой здоровья. Право выписывать направления уже вступило в силу, хотя цифровые решения для этого еще разрабатываются.

Что касается документации, система переходит на использование международных классификаций (3N), что позволит улучшить электронное ведение медицинской документации. Этот переход планируется завершить к 1 января 2035 года.

Единая терминология и электронная система документации позволят улучшить взаимодействие между медицинскими специалистами. Это также улучшит доступ к медицинской помощи как в Эстонии, так и за ее пределами, если пациент будет получать лечение за границей.

В документации по сестринскому делу теперь будут использоваться три ключевых элемента:

Диагноз - это решение медсестры о состоянии пациента на основе международной классификации NANDA.

Сестринские вмешательства - это действия, которые медсестра выполняет для достижения целей лечения, опираясь на диагноз и международные стандарты NIC.

Результат - это оценка состояния пациента после вмешательства, основанная на международной классификации NOC.

Союз медсестер Эстонии является крупнейшей профессиональной организацией медработников в стране. Он поддерживает развитие здравоохранения, повышение квалификации медсестер и информирование населения о вопросах здоровья. Союз также сотрудничает с Международным и Европейским советами медсестер.

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