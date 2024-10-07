В Пярну произошло масштабное отключение электроэнергии

Специалист по коммуникациям Elektrilevi Кристи Рейланд сообщила, что в Пярну одновременно были зафиксированы два повреждения кабеля. Одно из них было вызвано неосторожностью при проведении буровых работ. Точная причина второго сбоя пока выясняется.

Elektrilevi напоминает людям, что нельзя приближаться к оборванным электрическим проводам, поскольку земля под ними может оказаться под напряжением и привести к опасному для жизни поражению электрическим током. Людей также просят звонить по номеру службы экстренной помощи 1343 в случае падения дерева на провода, или в любой другой опасной связанной с электричеством ситуации.