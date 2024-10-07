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В Пярну произошло масштабное отключение электроэнергии

Перевод: Павел Соболев
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Ремонтные работы на линии электропередачи. Иллюстративное фото.
Ремонтные работы на линии электропередачи. Иллюстративное фото. Фото: Elmo Riig

По состоянию на 14.30, согласно карте отключений Elektrilevi, в Пярну без электричества оставалось более пятисот домохозяйств, а за час до этого - более двух тысяч.

Специалист по коммуникациям Elektrilevi Кристи Рейланд сообщила, что в Пярну одновременно были зафиксированы два повреждения кабеля. Одно из них было вызвано неосторожностью при проведении буровых работ. Точная причина второго сбоя пока выясняется.

К 14.50 подача электричества была восстановлена для всех потребителей.

Elektrilevi напоминает людям, что нельзя приближаться к оборванным электрическим проводам, поскольку земля под ними может оказаться под напряжением и привести к опасному для жизни поражению электрическим током. Людей также просят звонить по номеру службы экстренной помощи 1343 в случае падения дерева на провода, или в любой другой опасной связанной с электричеством ситуации.

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