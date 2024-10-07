В деревне Венекюла, в которой живет около 60 человек разных возрастов и национальностей, два года назад остро встал вопрос смены названия. Никто толком не мог понять, почему их деревня вообще так называется. В итоге местные жители пришли к единому мнению, что деревне надо вернуть ее историческое название - Коплиметса.

В сюжете «Актуальной камеры» отмечается, что за последние два года были заменены многие названия, связанные с восточным соседом. Например, в прошлом году Йыхвиская русская основная школа стала Йыхвиской кесклиннаской школой. В магазинах больше не найти товаров Maks&Moorits, в названии которых упоминается Москва.

Городская управа Тарту объявила конкурс на новое название для Тартуской школы имени Александра Пушкина. Конкурс был организован под руководством попечительского совета школы, который решил, что нынешнее название школы уже не актуально в связи с переходом на эстоноязычное обучение.

В сюжете «Актуальной камеры» отмечают, что у нас еще много других связанных с агрессивным соседом названий: горка Пирогова, улица Вене, Петербургское шоссе, сыр «Российский», булочки «Московские» и т.д. В передаче поднимается вопрос: стоит менять все эти названия или это не имеет особого смысла?

Хотя названия, напоминающие нам о нашем восточном соседе, могут вызывать раздражение, профессор Тартуского университета Трийн Вихалемм говорит, что, меняя название, нужно думать о содержании.

Хотя, по мнению профессора, раздражение, связанное с ассоциирующимися с Россией названиями, является оправданным опасением, ведь в сегодняшнем цифровом мире мы используем поиск по ключевым словам. А из-за корня слова у человека действительно может возникать негативная эмоция, пусть даже на микросекунду.