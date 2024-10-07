Жителей Ласнамяэ просят помощи в поисках опасных бордюров

«Высокие бордюры, которые когда-то устанавливались повсеместно, в местах пересечения проезжей части, на самом деле, являются опасными. В первую очередь они создают неудобства для людей с особыми потребностями, включая инвалидов-колясочников, родителям с колясками, а также велосипедистам», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Она добавила, что городские власти стремятся как можно скорее избавиться от таких высоких бордюров в местах пересечения проезжей части, и для этого управе района нужна помощь местных жителей.

Люди могут поделиться своими предложениями с управой, оставив комментарии здесь или написав на электронную почту lasnamae@tallinnlv.ee.

Управа района Ласнамяэ собирает информацию до 18 октября. Полученную информацию проанализируют и объединят с существующими данными, после чего будет подано новое ходатайство в Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства.