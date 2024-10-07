ФОТО Спасатели потушили внешнюю стену жилого дома, рассматривается версия поджога

В результате быстрых действий тапаских спасателей удалось предотвратить худшее и не позволить огню распространиться на весь дом. Однако при тушении стены пришлось удалить большую часть ее облицовки.

Причина возникновения пожара пока остается непонятной. Руководитель спасательной операции допустил, что, возможно, пожар мог начаться из-за короткого замыкания в проводке, обвивавшей внешнюю стену дома. Однако присутствовавшие на месте соседи сказали, что это вполне мог быть и поджог, поскольку один из родственников домовладельца ранее угрожал поджечь дом.