Все, кто согласится заключить контракт на службу в российской армии, получат единовременную выплату в размере трех миллионов рублей (28 400 евро), сообщило The Moscow Times, ссылаясь на сегодняшнее заявление властей Белгородской области.

Губернатор Вячеслав Гладков на заседании местного административного совета, по данным «Медуза», пояснил, что эти три миллиона рублей будут собраны из различных источников: федерального бюджета, региональных фондов, муниципальных бюджетов и внебюджетных средств.

Эту выплату получат те, кто добровольно участвует в войне на стороне России или заключит специальный контракт с вооруженными силами РФ в период с 7 октября до конца текущего года.

«Медуза» также сообщила, что эта сумма является самой крупной, которую в настоящее время предлагают потенциальным новобранцам в России. Единовременные выплаты предназначены для привлечения людей на фронт, поскольку объявление всеобщей мобилизации непопулярно, и Кремль избегает этого шага, как отметило издание The Moscow Times.

Теперь Белгород обошел Ханты-Мансийский автономный округ, который предлагает новым солдатам единовременную выплату в размере 2,75 миллиона рублей (26 000 евро).

Эти рекордные выплаты смогут получить будущие солдаты из любых регионов России, если они согласятся пройти набор именно на территории Белгородской области. Место рождения и проживания при этом не имеют значения, пояснил Гладков.

По мнению экспертов, предложение единовременных выплат в размере трех миллионов рублей свидетельствует о серьезном кадровом кризисе в вооруженных силах. По данным The Moscow Times, каждый день на фронте погибает более тысячи российских солдат, и интерес к участию в войне на стороне Путина продолжает снижаться.