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В аэропорту Карлсруэ задержали гражданина Сирии с фальшивым эстонским паспортом

Перевод: Павел Соболев
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Полицейские в аэропорту Карлсруэ.
Полицейские в аэропорту Карлсруэ. Фото: Arnulf Hettrich / Imago / Scanpix

Немецкие полицейские обнаружили у сирийца, прибывшего самолетом в Германию из Греции в воскресенье вечером, поддельный эстонский паспорт. По словам гражданина Сирии, он купил этот документ у контрабандистов.

Полиция в аэропорту Карлсруэ провела выборочную проверку пассажиров рейса с греческого острова Корфу в воскресенье вечером. 47-летний сириец, прилетевший на самолете, сначала не смог предъявить полиции какие-либо документы.

При обыске полицейские обнаружили у сирийца эстонский паспорт с явными признаками подделки. Наконец, мужчина достал свой подлинный сирийский паспорт, срок действия которого, однако, давно истек, сообщила немецкая полиция.

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