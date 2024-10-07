Немецкие полицейские обнаружили у сирийца, прибывшего самолетом в Германию из Греции в воскресенье вечером, поддельный эстонский паспорт. По словам гражданина Сирии, он купил этот документ у контрабандистов.
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В аэропорту Карлсруэ задержали гражданина Сирии с фальшивым эстонским паспортом
Полиция в аэропорту Карлсруэ провела выборочную проверку пассажиров рейса с греческого острова Корфу в воскресенье вечером. 47-летний сириец, прилетевший на самолете, сначала не смог предъявить полиции какие-либо документы.
При обыске полицейские обнаружили у сирийца эстонский паспорт с явными признаками подделки. Наконец, мужчина достал свой подлинный сирийский паспорт, срок действия которого, однако, давно истек, сообщила немецкая полиция.