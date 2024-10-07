Исследование: две трети подростков используют в учебе помощь ИИ

Об этом сообщила фирма Norstat, отметив, что семьдесят три процента респондентов согласились с утверждением, что ИИ помогает в процессе обучения. Чаще всего подростки используют ИИ в изучении языков - 52%. В области технологий ИИ считают полезным 49% респондентов, в природоведении - 45%, в математике - 44%. Чуть менее полезным применение ИИ считается в социальных науках, истории, литературе, искусстве и музыке - 29% респондентов.

Поскольку ИИ предоставляет интерактивные учебные материалы, 73% респондентов считают ИИ способом сделать обучение более интересным и понятным. Половина респондентов утверждает, что ИИ помогает им приобретать новые навыки. Треть респондентов считают ИИ хорошим партнером в процессе обучения, поскольку с его помощью можно запросить обратную связь о проделанной работе, чтобы при необходимости доработать ее.

В ходе опроса молодых людей спрашивали, должно ли обучение искусственному интеллекту быть частью учебной программы. Семьдесят шесть процентов респондентов согласились с этим. Одной из причин этого является то, что 64% ответивших молодых людей считают, что умение использовать ИИ поможет им при устройстве на работу в будущем.

Респонденты мужского пола несколько чаще считают, что ИИ поможет им в поиске работы: с этим утверждением согласны 68% юношей и 61% девушек.