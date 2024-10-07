Суд в России приговорил 72-летнего американца почти к семи годам колонии по статье о наемничестве

Сейчас эта статья предусматривает наказание от семи до 15 лет колонии. Прокурор просил приговорить Хаббарда к семи, приняв во внимание преклонный возраст и признание вины.

Однако суд в своем пресс-релизе разъясняет: Хаббард признан виновным по статье в редакции 2009 года, которая до 14 июля 2022 года предусматривала санкцию в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. С чем это связано, неизвестно. Так или иначе, суд приговорил американского пенсионера к шести годам и десяти месяцам колонии общего режима.

Би-би-си не знает позицию защиты Хаббарда. Агентство Reuters ранее сообщало, что ему не удалось связаться с его адвокатом.

По версии российских следователей, в Украине американскому пенсионеру предоставили не только деньги, но и обучение, оружие и боеприпасы, когда он якобы записался в территориальную оборону. Он был задержан российскими военными 2 апреля 2022 года, писало «РИА Новости».

В понедельник Хаббард сидел в стеклянной клетке зала суда в наручниках. Он с трудом встал, чтобы выслушать приговор, сняв головной убор и обнажив бритую голову, пишет Reuters.

Хаббард выслушал судью без видимых эмоций, прежде чем посовещаться со своим адвокатом, который снова отказался давать комментарии журналистам. По данным «РИА Новости», адвокат Хаббарда подаст апелляцию.