ФОТО, ВИДЕО «Мы потеряли нашего мальчика практически в прямом эфире». Отец погибшего говорил от имени всех, лишившихся своих родных 7 октября

Мероприятия памяти погибших в резне 7 октября 2023 года в Израиле сегодня начались с Реима, где в ту страшную субботу на пути убийц из ХАМАС оказались сотни участников музыкального фестиваля Нова.
Чтобы успеть к началу церемонии, назначенной на 6 утра, мы выехали из Иерусалима около четырех. После расположенного рядом с Газой Ашкелона обычно пустынная в такой час дорога на Юг оказалась совершенно забитой машинами. Темно. Километры фар в потоке, все они едут в Реим. За несколько километров до кибуца уже была полноценная городская пробка.
По блокпостам полиции и военных понимаем, что приехали. Машины очень медленно двигаются в очереди на импровизированную парковку в поле. Из машин выходят тихие печальные люди и бредут к мемориалу. Мемориал представляет собой замораживающую душу картину: сотни улыбающихся лиц на фотографиях.
Искусственные цветы, которые лежат здесь уже год. Свечи. Игрушки. Огромное человеческое море выплеснулось на поляну в роще, где сейчас, как и в прошлом году установлена сцена. У сцены сидят родители погибших, подальше - другие родственники, друзья. Вокруг ходят полицейские, военные, медики и очень много журналистов с камерами.
Военные с автоматами. Женщины с фотографиями. Разговоров очень мало: все давно сказано. Люди молча обнимаются и плачут. Вокруг разносится довольно сильный запах марихуаны, что в этой ситуации и с учетом состояния людей более чем понятно.
На месте мы заметили начальника полиции южного округа генерал-майора Йорама Халеви. Над головами постоянно кружило множество дронов, охраняющих церемонию. Время от времени глухо били снаряды - у границы стоит израильская артиллерийская батарея. Следящая за происходящим в Газе.