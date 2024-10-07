ФОТО, ВИДЕО «Мы потеряли нашего мальчика практически в прямом эфире». Отец погибшего на фестивале Нова говорил от имени всех, лишившихся своих родных 7 октября

Первым взял слово отец погибшего на фестивале Рона Ехудаи Йорам. Он рассказал, что звонил сыну как раз в тот момент, когда происходило самое страшное. В 11.30 Рон сказал родителям, что все будет хорошо, а в 11.47 он был убит. «Мы потеряли нашего мальчика практически в прямом эфире», - сухо сказал Йорам.

Была на церемонии и прилетевшая из США Юлия Шиндель, о которой мы писали в прошлом году. Сын Юлии Марк тоже оказался на фестивале. Это был единственный гражданин Эстонии, который в тот роковой день погиб в Реиме.

Я не стала задавать ни Юлии, ни другим матерям вопросов. Первый раз в своей журналистской практике я понимала, что мне не стоит задавать вопросы, которые будут заведомо глупые и неуместные: «Ну как вы?». «Да как, спасибо, очень плохо и легче не становится». Услышать что-то подобное я была не готова.

Видимо, не я одна была не готова, так как несмотря на присутствие десятков журналистов с камерами, я не видела никого с микрофоном. У мои коллег хватило такта этого не делать.