Население стареет, но при этом становится все более жизне- и трудоспособным в пожилом возрасте. Звучит вдохновляюще, не правда ли?

Спрос на надежных, опытных и квалифицированных специалистов на рынке труда с каждым годом лишь растет. Однако при этом далеко не всякая местная фирма готова нанять работника в возрасте, решившего сменить компанию и даже сферу деятельности. Парадокс? Безусловно.

Стыдно констатировать, но факт: во многих странах ЕС, в том числе в Эстонии, в компаниях и учреждениях до сих пор махровым цветом цветет эйджизм – дискриминация по возрасту как при приеме на работу, так и на рабочем месте.