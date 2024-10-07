На выходных латвийская полиция сообщила о масштабной операции, проведенной в волости Зиемери недалеко от границы с Эстонией, в результате которой были арестованы несколько членов международной наркогруппировки.
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Латвийская полиция задержала банду, которая вела масштабный наркобизнес у границы с Эстонией
По данным латвийской полиции, это была одна из самых масштабных операций в истории страны, сообщает агентство LSM.
«Операция была одной из самых масштабных за последнее время. Раскрыта наркомафия и изъято более тонны синтетических наркотиков», - сообщила полиция Латвии о субботнем рейде.