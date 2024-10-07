Пн, 7.10.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Латвийская полиция задержала банду, которая вела масштабный наркобизнес у границы с Эстонией

Перевод: Павел Соболев
Copy
Латвийский полицейский. Иллюстративное фото.
Латвийский полицейский. Иллюстративное фото. Фото: Zane Bitere/LETA/Scanpix

На выходных латвийская полиция сообщила о масштабной операции, проведенной в волости Зиемери недалеко от границы с Эстонией, в результате которой были арестованы несколько членов международной наркогруппировки.

По данным латвийской полиции, это была одна из самых масштабных операций в истории страны, сообщает агентство LSM.

«Операция была одной из самых масштабных за последнее время. Раскрыта наркомафия и изъято более тонны синтетических наркотиков», - сообщила полиция Латвии о субботнем рейде.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх