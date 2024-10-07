Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил о дроне в приграничной зоне, а также о краже инструментов со строительного объекта. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о пожаре на кухне квартиры и о съехавшем с дороги автомобиле.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Дрон в приграничной зоне, пожар на кухне квартиры, кража инструментов
Насилие
3 октября около 21:00 в больницу Курессааре был доставлен 24-летний мужчина, которого ударили ножом в деревне Вайвере. Полиция задержала 17-летнего молодого человека по подозрению в совершении преступления.
Вечером 4 октября в волости Алутагузе во время совместного употребления алкоголя между сожителями возникла ссора, во время которой 42-летняя женщина ударила сожителя острым предметом. Медики оказали потерпевшему первую помощь. Нападавшая была задержана полицией по подозрению в совершении преступления.
В ночь на 5 октября в развлекательном заведении Нарвы возник конфликт, в ходе которого мужчина избил 28- и 33-летних женщин. Одна из них обратилась за первой медицинской помощью в больницу.
5 октября у магазина в Маарду неизвестный человек ударил ножом 47-летнего мужчину. Пострадавшего доставили в больницу, его состояние не опасно для жизни.
В этот же день в Кесклинне 19-летний молодой человек избил 56-летнего и 41-летнего мужчин, а в Мустамяэ произошел конфликт, в ходе которого 35-летняя женщина ударила своего сожителя ножом в ногу. Полиция задержала нападавших.
6 октября в Мустамяэ на Э. Вильде-теэ 62-летний мужчина ударил 44-летнего ножом в ногу. Полиция задержала нападавшего.
В этот же день в Ласнамяэ на улице Юмера произошел конфликт, в ходе которого неизвестный ударил 55-летнего мужчину ножом.
Также 6 октября в волости Сауэ 33-летний мужчина ударил ножом 36-летнего. Полиция задержала нападавшего.
Поздним вечером в воскресенье в квартире в центре Тарту во время совместного распития спиртных напитков произошел конфликт, в результате которого 60-летний мужчина избил свою жену. Потерпевшая получила травмы, и медики оказали ей первую помощь на месте. Полиция задержала нападавшего.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кражи
В начале октября с велостоянки на улице В. Оствальда в Тарту был украден велосипед Scott Aspect 960. Ущерб составил 300 евро.
В период с вечера 3 октября по вечер 4 октября в неустановленное время в частный дом и прилегающее к нему здание на улице Пийри в Пярну проникли злоумышленники, взломав замок. Из помещений были украдены электросамокат Xiaomi, аккумуляторная дрель Makita с зарядным устройством и аккумуляторами, телевизор и часы. Ущерб уточняется.
4 октября в Пыхья-Таллинне неизвестный проник в помещение строительного объекта и украл оттуда инструменты. Ущерб составил примерно 2000 евро.
5 октября поступило сообщение о краже лодочного мотора Yamaha и пульта управления из закрытой парковки на улице Лийкури в Ласнамяэ. Ущерб составил примерно 4300 евро.
Мошенничество
Житель Кохтла-Ярве сообщил, что некоторое время назад сделал заказ автозапчастей через интернет и оплатил товары на сумму 263 евро. Однако до сих пор он так и не получил заказанный товар. Полиция выяснит обстоятельства мошенничества в рамках уголовного дела.
В полицию обратился житель Йыхви, который хотел заработать через интернет и вложил 9000 евро. Позже мужчина понял, что его обманули, и обратился за помощью в полицию. Полиция выяснит детали происшествия в рамках уголовного дела.
Безопасность на границе
За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили восьмерых граждан России, трех граждан Молдовы, двух граждан Украины, двух граждан Казахстана, одного гражданина Израиля, одного гражданина Пакистана и одного гражданина Таджикистана.
Также за прошедшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию двух граждан России, одного гражданина Киргизии, одного гражданина Украины и одного гражданина Молдовы.
Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки или же в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, они были отправлены обратно в Россию.
4 октября пограничники заметили, что в приграничной зоне летает дрон. Поскольку полет не был согласован, на инцидент отреагировала пограничная служба. Человек признался, что управлял дроном, и пояснил, что не был осведомлен о действующих в этом районе ограничениях. За нарушение ему был назначен штраф в размере 200 евро.
5 октября пограничники обнаружили на реке Нарва незаконное пересечение временной контрольной линии из Эстонии в Россию и обратно. Судно было задержано, а водитель оштрафован на 160 евро за нарушение Закона о государственной границе.
5 октября таможенники во время пограничного контроля обнаружили у гражданина Сербии запрещенную символику. Ему объяснили, что такая символика запрещена в Эстонии, после чего он выбросил предмет, и ему разрешили продолжить свой путь в Эстонию.
6 октября пограничники кордона Пиуза в уезде Сетомаа обнаружили гражданина Эстонии, который незаконно находился в пограничной зоне. Пограничники объяснили ему требования к нахождению в пограничной зоне. Человек отделался предупреждением, и ему разрешили продолжить путь.
Пожары
5 октября в 10:54 спасатели прибыли для тушения горящего автомобиля Kia на улицу Каэравялья в Хааберсти. К моменту прибытия спасателей основное пламя в моторном отсеке уже было потушено водителем. Спасатели убедились, что опасность возгорания устранена, и отсоединили клеммы с аккумулятора. Вероятно, причиной возгорания стало повреждение электрической системы.
5 октября в 17:56 спасатели Кейла и Палдиски вместе со спасателями-добровольцами Хююру отправились на Тыну-теэ в деревню Карилепа волости Ляэне-Харью, где открытым пламенем горела баня. Находившиеся в бане люди успели выбраться. Первым на место прибыли спасатели Палдиски, которые увидели, что отдельно стоящее здание бани размером 8х15 метров охвачено пламенем. Немедленно начались работы по тушению. К тому времени крыша уже обрушилась, и тушение велось снаружи. Пожар был локализован к 18:44 и полностью потушен к 19:32. Предположительно, возгорание могло произойти из-за перегрева, но точная причина будет установлена в ходе расследования.
5 октября в 21:03 в деревне Ягала в волости Йыэляхтме на шоссе Ягала-Кяравете во время движения загорелся автомобиль Audi A4. Люди не пострадали и смогли выбраться из машины. Спасатели Кехра потушили автомобиль, горевший открытым пламенем, с помощью воды и пены. Водитель остался ожидать эвакуатор.
6 октября в 15:00 поступило сообщение, что в поселке Вастсе-Куусте в Пыльвамаа горит двухэтажный дом. Поначалу пожилой человек, проживающий в доме, пытался самостоятельно потушить пожар, но огонь вышел из-под контроля, и пришлось вызвать спасателей. Жилец и его сын смогли самостоятельно покинуть здание. Огонь распространился под крышей и на втором этаже дома. Для доступа к очагам возгорания пожарным пришлось вскрывать металлическую крышу и другие конструкции второго этажа, между которыми быстро распространялся огонь. Представители волости предложили временное жилье оставшимся без крова людям в одном из зданий волости, однако помощь была отклонена. Тушение пожара завершилось в 21:50. Второй этаж здания получил повреждения от огня и высокой температуры, а первый этаж - значительные повреждения от воды.
6 октября в 16:27 в Центр тревоги поступил вызов, что в Нарве на улице Палавузе горит дом. Люди смогли выбраться из здания и вынесли газовый баллон. Пожарные локализовали пожар к 17:47. Возгорание началось на первом этаже, и второй этаж здания был полностью уничтожен огнем. Причина пожара выясняется.
6 октября в 17:49 на шоссе Таллинн-Нарва в деревне Онтика в волости Тойла загорелся легковой автомобиль. Спасатели потушили пожар и отбуксировали машину на обочину. В происшествии никто не пострадал.
6 октября в 21:43 спасателям сообщили о пожаре на кухне квартиры на четвертом этаже жилого дома на Ыйсмяэ-теэ в Хааберсти. Жильцы квартиры уже покинули помещение, началась эвакуация всего дома. На место прибыли спасатели Нымме и Лиллекюла с автолестницей. Спасатели в противодымном снаряжении вошла в квартиру и локализовала возгорание к 21:56. Пожар был полностью потушен к 22:31, все квартиры были проверены, и жильцам разрешили вернуться домой. Никто не пострадал. Причина возгорания будет установлена в ходе расследования.
ДТП
6 октября в 09:22 спасатели выехали в Нымме на Вильяндиское шоссе, где легковой автомобиль Škoda врезался в столб. Водитель не пострадал. Спасатели отсоединили клеммы с аккумулятора и убрали столб с дороги. Дальнейшим разбором инцидента занялась полиция.
7 октября в 01:16 на шоссе Таллинн-Нарва в деревне Кемба волости Куусалу автомобиль Škoda съехал с дороги и перевернулся на бок. Водитель был заблокирован в машине. Спасатели помогли человеку выбраться из машины с помощью лестницы. Водитель не получил никаких травм. Спасатели устранили риск возгорания, и владелец занялся эвакуацией своей машины.
Прочее
4 октября в 08:17 в Центр тревоги поступило сообщение о разливе масла перед жилым домом на Мустамяэ-теэ и на проезжей части в районе Мустамяэ. Вероятно, произошел разрыв гидравлического шланга мусоровоза, из-за чего на землю вытекло большое количество масла. Примерно стометровое загрязнение было покрыто абсорбентом.