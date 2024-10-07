СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Дрон в приграничной зоне, пожар на кухне квартиры, кража инструментов

Также за прошедшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию двух граждан России, одного гражданина Киргизии, одного гражданина Украины и одного гражданина Молдовы.

Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки или же в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, они были отправлены обратно в Россию.

4 октября пограничники заметили, что в приграничной зоне летает дрон. Поскольку полет не был согласован, на инцидент отреагировала пограничная служба. Человек признался, что управлял дроном, и пояснил, что не был осведомлен о действующих в этом районе ограничениях. За нарушение ему был назначен штраф в размере 200 евро.

5 октября пограничники обнаружили на реке Нарва незаконное пересечение временной контрольной линии из Эстонии в Россию и обратно. Судно было задержано, а водитель оштрафован на 160 евро за нарушение Закона о государственной границе.

5 октября таможенники во время пограничного контроля обнаружили у гражданина Сербии запрещенную символику. Ему объяснили, что такая символика запрещена в Эстонии, после чего он выбросил предмет, и ему разрешили продолжить свой путь в Эстонию.