Полиция с апреля начнет доставлять задержанных в северной части Эстонии людей в Таллиннскую тюрьму

Целью изменения является более эффективное использование государственных ресурсов и гармонизация действующего порядка с другими тюрьмами. Уже с марта 2021 года Вируская и Тартуская тюрьма оказывают услугу арестного дома.

Министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста заявила, что это изменение означает дополнительную нагрузку на бюджет тюремной службы, поскольку для содержания арестного дома также необходимо найти финансовое обеспечение, но в конечном итоге это сэкономит деньги налогоплательщиков.

«Экономия достигается за счет того, что тюремная служба уже работает, так сказать, в этом направлении, и, следовательно, станет еще более эффективно предоставлять услугу арестных домов», - сказала Пакоста.

С начала этого года по настоящее время в Вирускую и Тартускую тюрьмы было доставлено в общей сложности 1345 задержанных и 1850 нуждавшихся в вытрезвлении человек. Еще больший объем ожидается в Харьюмаа. Тюрьме приходится планировать 8-9 дополнительных приездов или выездов в день. В Таллиннской тюрьме больше всего бывает людей, задержанные на срок до 48 часов, в неделю их в среднем может поступать до 75 человек.

Тюремная служба должна дополнительно создавать возможности для доставки задержанных в суд и обратно. Также необходимо принять во внимание организацию видеоформата судебных заседаний внутри здания тюрьмы и увеличение количества процессуальных действий и встреч с защитником.

В отличие от Вируской и Тартуской тюрем, в Таллиннскую тюрьму не доставляют нуждающихся в вытрезвлении, и ими продолжит заниматься Департамент полиции и погранохраны.

По словам министра Пакосты, следует подумать, должно ли государство предлагать услуги вытрезвления в их нынешнем виде или следует найти альтернативные решения, и нужно ли доставлять на вытрезвление тех людей, которые ни для кого не представляют угрозы и могли бы спать в своем собственном доме или в учреждении социального попечения.