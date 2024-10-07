Адвокат Петерсона о сборе денег на залог: он надеется на пожертвования

Харьюский уездный суд назначил Айво Петерсону, обвиняющемуся в государственной измене, залог в размере 150 000 евро, после уплаты которого он сможет во время судебного разбирательства находиться на свободе. Однако в любом случае Петерсону запретят покидать его место жительства.

Адвокат Айво Петерсона Стелла Вебер рассказала Rus.Postimees, что они подали ходатайство в суд, так как содержание Петерсона под стражей более не являлось оправданным. «Мой клиент уже долгое время находится под арестом, и, с учетом его длительного пребывания под стражей, суд пришел к выводу, что его можно освободить под залог. Сейчас нет законных оснований для его дальнейшего содержания под стражей», - сказала Вебер.