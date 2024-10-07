Падение объема розничной торговли в Эстонии было самым резким в ЕС

Снижение в годовом сравнении было отмечено также в Бельгии (-1,7%), Дании и Ирландии (-1,6%). В годовом выражении наибольший подъем зарегистрирован в Люксембурге (17,3%), Румынии (8,9%), Хорватии и на Кипре (5,7%).