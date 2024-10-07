Объем розничной торговли в Эстонии в августе в годовом сравнении сократился на 2,7%, что, по оценке Департамента статистики Европейского союза (Евростата), стало одним из самых резких спадов соответствующего показателя.
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Падение объема розничной торговли в Эстонии было самым резким в ЕС
Снижение в годовом сравнении было отмечено также в Бельгии (-1,7%), Дании и Ирландии (-1,6%). В годовом выражении наибольший подъем зарегистрирован в Люксембурге (17,3%), Румынии (8,9%), Хорватии и на Кипре (5,7%).
В еврозоне объем розничной торговли в августе увеличился на 0,2% относительно предыдущего месяца, когда показатель показал нулевое изменение. В годовом выражении показатель в августе вырос на 0,8%.