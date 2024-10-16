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МНЕНИЕ Опасная тенденция прыгать из партии в партию

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Виктория Ладынская-Кубитс.
Виктория Ладынская-Кубитс. Фото: Erakogu
  • Снова ставшая старейшиной Ласнамяэ Юлиана Юрченко не является исключением
  • В Рийгикогу более 15 политиков, избранных в парламент со всем по другому партийному списку
  • Модель поведения политического перебежчика подает плохой пример и подрывает доверие к политике

С октября официально приступила к работе новоиспеченная, но в то же время и бывшая старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко, которая сменила партию, скорректировала заявления, но сохранила должность. В политике «купли-продажи» она не исключение. В Рийгикогу более пятнадцати политиков, избранных в парламент со всем по другому партийному списку. В правительстве есть министр, который перед тем, как войти в кабинет министров, сменил партийную принадлежность со скоростью света. Почему смена партии сейчас выглядит особенно неприглядно? Об этом задается вопросом обозреватель Виктория Ладынская-Кубитс («Отечество»).

Никогда еще титры не были так важны при просмотре дебатов в прямом эфире на ETV. Без правильного ответа внизу экрана просмотр передачи превратился бы в натуральную головоломку: кто теперь кого представляет?

Политики меняют стулья, изменяют формулировки, подклеивают свое мировоззрение и бранят бывшую партию. Понятно, что, в конце концов, переход из партии в партию (в том числе и ради зарплаты, должности, власти, или из убеждений) – это дело каждого. Однако, поскольку подобных примеров в последнее время слишком много, возможно, стоит на минутку призадуматься и понять: почему столь популярный политический тренд не приносит избирателям ничего хорошего в долгосрочной перспективе.

Начнем с города Таллинна. Что оппозиция в горуправе, независимо от партии, обещала нам годами? То, что они разорвут пищевую цепочку Центристской партии, остановят коррупцию и торговлю властью. А теперь мы наблюдаем, что новое руководство города (Партия реформ, Социал-демократическая партия, «Ээсти 200», «Отечество»), обещавшее большую чистку советов городских компаний от политических протеже, на деле заселили советы своими ставниками, которые в общем зачете обходятся еще дороже, чем члены Центристской партии во времена Кылварта.

Предложение/занятие поста в обмен на смену партии является примером манипуляции властью. Лозунгу «отлучить Центристскую партию от политики» противоречит прямой политический ход – прием на работу Юрченко. Другими словами, позиции и действия члена Центристской партии Юрченко были негодными ровно до тех пор, пока она оставалась членом Центристской партии, но теперь они вполне подходящие, когда перекрашены в красный цвет (Социал-Демократической партииприм. ред.).

Юрченко и сама утверждает, что ее ценности не изменились. И поди знай, что это за ценности, но важен ответ на вопрос, почему такая модель управления городом не подходит. Потому что новой модели и не проявляется. Даже лица те же самые.

Во-вторых, почему тенденции подобной купли-продажи являются плохим сигналом для политических партий? Партия - это большой и сложный организм, состоящий из разных людей, но прежде всего из амбиций этих людей. Кто-то годами строит там свою карьеру, по кирпичику, а когда наступает подходящий момент для реализации возможности, вдруг откуда-то перекупается новый, более яркий человек. Как это влияет? Отнимает мотивацию, дает плохую обратную связь партии. Для своих это плохой сигнал - вас не ценят.

Но в то же время такой политический шаг является и сигналом для конкурентов из других политических партий. И совсем с другим смыслом - в этой партии короткая скамья запасных, там не хватает перспективных людей, им приходится перекупать.

В-третьих, это посылает чрезвычайно плохой сигнал избирателям. На кухнях такую новость не трактуют иначе, как «все эти политики там продажные». Потому что можно говорить сколько угодно, объяснять, пока не надоест, нанимать пиар-услуги и сидеть целыми ночами в соцсетях, но если в одном и том же пространстве оказываются три компонента «должность, деньги и смена партии», то это не похоже ни на что, кроме как на политический договор купли-продажи. И конечно, происходящее порочит не только имидж конкретного политика, но и нынешнее состояние политики в целом, подрывает доверие избирателей.

Конечно, возникает закономерный вопрос: получается, что нельзя менять политические партии, ни в коем случае нельзя? Можно. Есть примеры, когда человек пришел в политику, вступил в партию и только спустя годы понял, какое на самом деле у него мировоззрение. Некомфортно быть социалистом среди консерваторов или правым среди левых. В этом случае (и мы видели это много раз) политик меняет политическую партию. Часто в таких случаях этот факт даже не привлекает внимания СМИ.

Может случиться и такое, что политическая партия как организм действительно меняется с годами, и человек, являющийся ее членом, чувствует, что его мировоззрение осталось прежним, но партия движется совсем в другом направлении. Подобные сложные варианты бывали и в истории Эстонии. Например, путем слияний партий или коллективного исключения из рядов партийной организации. Но особенность таких ситуаций в том, что они достаточно хорошо видны со стороны. Выражаясь, например, во внутренней напряженности в партии, в ходе дебатов, в виде разногласий, упомянутых исключений, и других обстоятельств.

Однако в качестве тенденции последнего времени вырисовывается совсем иное: человека в политике партии вроде бы все устраивало, более того, он был одной из ведущих фигур, формирующих лицо и стратегию своей партии на ключевых позициях. И тут, когда партия оказывается отстраненной от власти, этот член внезапно находит свои ценности в совершенно другой партии. На следующий день. В таком случае произошедшее совсем не правдоподобно.

И отсюда мы подбираемся к ключевому вопросу: если политики своим поведением подрывают доверие людей и показывают, что ценности можно сменить, продать, обменять и при этом сохранить политические позиции, то чего нам ждать от народа? Наивного доверия к следующим выборам?

А в случае, если (не дай бог) возникнет еще более сложная ситуация в сфере безопасности и внешних угроз, что наши политики подчеркивают и при составлении бюджета, народ будет брать пример со слов или действий? С другой стороны, не менее важно понимать, что если политик готов участвовать в политике купли-продажи в сегодняшних обстоятельствах, то не примется ли он в сложной ситуации, за большую сумму и еще более высокое кресло точно также поддакивать уже откровенно чужой власти? Для того, чтобы в этих вопросах была уверенность, я бы ожидала от наших сегодняшних политиков постоянства, и готовности твердо придерживаться сформулированных ими ценностей. Именно с этого начинается серьезная повестка безопасности.

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