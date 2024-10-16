МНЕНИЕ Опасная тенденция прыгать из партии в партию

Юрченко и сама утверждает, что ее ценности не изменились. И поди знай, что это за ценности, но важен ответ на вопрос, почему такая модель управления городом не подходит. Потому что новой модели и не проявляется. Даже лица те же самые.

Во-вторых, почему тенденции подобной купли-продажи являются плохим сигналом для политических партий? Партия - это большой и сложный организм, состоящий из разных людей, но прежде всего из амбиций этих людей. Кто-то годами строит там свою карьеру, по кирпичику, а когда наступает подходящий момент для реализации возможности, вдруг откуда-то перекупается новый, более яркий человек. Как это влияет? Отнимает мотивацию, дает плохую обратную связь партии. Для своих это плохой сигнал - вас не ценят.

Но в то же время такой политический шаг является и сигналом для конкурентов из других политических партий. И совсем с другим смыслом - в этой партии короткая скамья запасных, там не хватает перспективных людей, им приходится перекупать.