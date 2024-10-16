МНЕНИЕ Опасная тенденция прыгать из партии в партию

- Снова ставшая старейшиной Ласнамяэ Юлиана Юрченко не является исключением
- В Рийгикогу более 15 политиков, избранных в парламент со всем по другому партийному списку
- Модель поведения политического перебежчика подает плохой пример и подрывает доверие к политике
С октября официально приступила к работе новоиспеченная, но в то же время и бывшая старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко, которая сменила партию, скорректировала заявления, но сохранила должность. В политике «купли-продажи» она не исключение. В Рийгикогу более пятнадцати политиков, избранных в парламент со всем по другому партийному списку. В правительстве есть министр, который перед тем, как войти в кабинет министров, сменил партийную принадлежность со скоростью света. Почему смена партии сейчас выглядит особенно неприглядно? Об этом задается вопросом обозреватель Виктория Ладынская-Кубитс («Отечество»).