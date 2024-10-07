РИХО ТЕРРАС Израиль намерен зайти максимально далеко в реализации своих целей

Мировые СМИ назвали 7 октября самым смертоносным днем ​​в (новейшей) истории Израиля. Год назад за один день возглавляемая палестинцами террористическая организация убила 1189 человек, в том числе 815 гражданских лиц, ранила 7500 человек и взяла 251 заложника.

Сегодня Иран и Ливан также принимают непосредственное участие в войне. Уже на ранних этапах войны было ясно, что внимание и поддержка мира перемещаются с Украины на Ближний Восток. Поддержка Украины продолжается, иногда через пень-колоду, но в глобальном масштабе распространение военной активности отвечает интересам России.

Израиль, со своей стороны, поставил цель не только уничтожить ХАМАС, но, видимо, хотя бы частично сломить влияние Ирана. Я беседовал на эту тему с бывшими израильскими военными, которые сегодня работают в различных аналитических организациях. Они настаивают на том, что Израиль намерен пойти как можно дальше.

Конечно, плохо то, что санкции против Ирана не работают, потому что ракетные удары продолжаются. Израиль - страна с одной из самых сильных армий в мире, но без поддержки Соединенных Штатов положение израильтян было бы значительно хуже.

Весьма печально видеть, как Европа была полностью загнана в угол в этой войне. Во-первых, у нас нет консенсуса по поводу поддержки. Хотя пропалестинские протесты на улицах Европы случаются часто, в этой войне сохраняется значительная поддержка Израиля, даже со стороны Урсулы фон дер Ляйен, которую порой обвиняют в расколе Европы. С другой же стороны, довольно грустно видеть, как верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель не может стукнуть кулаком по столу и лишь из уголка пишет в Твиттере о перемирии. Посмотрим, как Кая Каллас станет действовать, заступив на его место.

И последнее. Давайте сегодня вспомним всех жертв этой войны, пусть наши мысли будут с их семьями. Не забудем и заложников. Будем надеяться, что убийства скоро прекратятся. Тот факт, что война на Ближнем Востоке не находится у нас на пороге, не означает, что к ней следует относиться безразлично или игнорировать ее. Эта война оказывает чудовищное и прямое воздействие на людей, находящихся в ее эпицентре, и косвенное воздействие на весь мир, в том числе наиболее острое - на нас в Европе.