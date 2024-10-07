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РИХО ТЕРРАС Израиль намерен зайти максимально далеко в реализации своих целей

Перевод: Павел Соболев
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Рихо Террас.
Рихо Террас. Фото: Eero Vabamägi
  • К настоящему моменту Иран и Ливан также принимают непосредственное участие в войне
  • Цель Израиля - не только уничтожить ХАМАС, но и хотя бы частично уничтожить влияние Ирана
  • Давайте сегодня вспомним всех жертв этой войны, пусть наши мысли будут с их семьями

Сегодня исполняется ровно год со дня террористической атаки ХАМАС на Израиль. Это положило начало войне, которая, вероятно, изменит расстановку сил на Ближнем Востоке на долгие годы, пишет депутат Европейского парламента Рихо Террас («Отечество»).

Мировые СМИ назвали 7 октября самым смертоносным днем ​​в (новейшей) истории Израиля. Год назад за один день возглавляемая палестинцами террористическая организация убила 1189 человек, в том числе 815 гражданских лиц, ранила 7500 человек и взяла 251 заложника.

Сегодня Иран и Ливан также принимают непосредственное участие в войне. Уже на ранних этапах войны было ясно, что внимание и поддержка мира перемещаются с Украины на Ближний Восток. Поддержка Украины продолжается, иногда через пень-колоду, но в глобальном масштабе распространение военной активности отвечает интересам России.

Израиль, со своей стороны, поставил цель не только уничтожить ХАМАС, но, видимо, хотя бы частично сломить влияние Ирана. Я беседовал на эту тему с бывшими израильскими военными, которые сегодня работают в различных аналитических организациях. Они настаивают на том, что Израиль намерен пойти как можно дальше.

Конечно, плохо то, что санкции против Ирана не работают, потому что ракетные удары продолжаются. Израиль - страна с одной из самых сильных армий в мире, но без поддержки Соединенных Штатов положение израильтян было бы значительно хуже.

Весьма печально видеть, как Европа была полностью загнана в угол в этой войне. Во-первых, у нас нет консенсуса по поводу поддержки. Хотя пропалестинские протесты на улицах Европы случаются часто, в этой войне сохраняется значительная поддержка Израиля, даже со стороны Урсулы фон дер Ляйен, которую порой обвиняют в расколе Европы. С другой же стороны, довольно грустно видеть, как верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель не может стукнуть кулаком по столу и лишь из уголка пишет в Твиттере о перемирии. Посмотрим, как Кая Каллас станет действовать, заступив на его место.

И последнее. Давайте сегодня вспомним всех жертв этой войны, пусть наши мысли будут с их семьями. Не забудем и заложников. Будем надеяться, что убийства скоро прекратятся. Тот факт, что война на Ближнем Востоке не находится у нас на пороге, не означает, что к ней следует относиться безразлично или игнорировать ее. Эта война оказывает чудовищное и прямое воздействие на людей, находящихся в ее эпицентре, и косвенное воздействие на весь мир, в том числе наиболее острое - на нас в Европе.

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