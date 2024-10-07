Законопроект предусматривает установление платы за визит к врачу-специалисту в размере 25 евро, а для людей в уязвимом положении - пять евро. Плата за койко-день в больнице увеличится с 2,50 до пяти евро, а плата за рецепты - с 2,50 до 3,50 евро. Впервые будет введен лимит на временное пособие по нетрудоспособности. Кроме того, законопроект снижает максимальную сумму родительского пособия.

Председатель комиссии Мадис Тимпсон отметил, что система родительских пособий в Эстонии очень щедрая, но необходимо учитывать возможности государства.

«Средняя зарплата в последние годы значительно выросла, и вместе с этим выросли и расходы государства на родительские пособия, рассчитанные на основе средней зарплаты. Мы решили, что целесообразно снизить максимальную сумму родительского пособия с трехкратной средней зарплаты до двухкратной», - пояснил Тимпсон.

Он добавил, что для смягчения последствий снижения предельной суммы будет отменено уменьшение пособия при наличии дохода. «Это поможет молодым родителям поддерживать связь с рынком труда и сократит бюрократию. Я считаю, что это разумный компромисс», - сказал он. Это изменение коснется примерно 3500 человек, или около 12 процентов получателей родительского пособия.

Заместитель председателя комиссии Рийна Солман отметила, что любые сокращения для семей всегда дают сигнал, что государство не заботится о них.

«Этот законопроект также отменяет государственное медицинское страхование для родителя, находящегося дома с ребенком старше трех лет. Более тысячи матерей, которые воспитывают детей дома, потеряют медицинское страхование», - подчеркнула она.

Законопроект также вносит изменения в процессуальные сроки. Выплата пенсий и социальных пособий будет происходить на два дня позже, а срок рассмотрения заявлений на установление степени инвалидности, пенсий и семейных пособий увеличится до 30 дней. Также законопроект позволяет более активно использовать резервы Кассы здоровья и вводит возможность взыскания расходов на лечение с человека или его страховой компании, если у него нет медицинской страховки.

Комиссия по социальным делам направила законопроект о внесении изменений в Закон о семейных пособиях и другие законы на пленарное заседание Рийгикогу для первого чтения 16 октября.