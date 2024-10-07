Российская погранохрана сообщила о гражданке Украины, которая якобы пересекла эстонско-российскую границу в зеленом массиве в районе Печор, при этом у нее были обнаружены инструменты, необходимые для разрезания пограничного ограждения, и основное снаряжение для выживания на природе. Однако на эстонской стороне погранохраной никаких следов пересечения границы обнаружено не было.
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ФСБ сообщает о задержании проникшей в РФ из Эстонии украинки, эстонские власти следов перехода границы не выявили
В пятницу ФСБ опубликовала фотографии женщины, якобы незаконно перешедшей границу из Эстонии в Россию, которая, судя по одному из фото, была задержана на пограничном посту №501. С эстонской стороны к этой зоне прилегает район Вярска, где в настоящее время ведется строительство пограничной инфраструктуры.
По данным ФСБ, задержанная женщина пробралась в Россию без документов. В ходе расследования выяснилось, что она является гражданкой Украины.