ФСБ сообщает о задержании проникшей в РФ из Эстонии украинки, эстонские власти следов перехода границы не выявили

Российская погранохрана сообщила о гражданке Украины, которая якобы пересекла эстонско-российскую границу в зеленом массиве в районе Печор, при этом у нее были обнаружены инструменты, необходимые для разрезания пограничного ограждения, и основное снаряжение для выживания на природе. Однако на эстонской стороне погранохраной никаких следов пересечения границы обнаружено не было.