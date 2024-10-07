Циклон принесет в Эстонию теплый воздух вместе с штормовым ветром и дождями

Кайро Кийтсак пишет в социальных сетях, что ураган Кирк, ослабевший до уровня урагана 1-й категории, медленно движется в сторону Западной Европы.

«Днем в среду мощный вихрь достигнет района Бискайского залива и к вечеру переместится вглубь Франции, после чего продолжит движение в сторону Дании. К тому времени Кирк уже претерпит трансформацию из тропического циклона в экстра-тропический, то есть циклон умеренных широт», - пишет он.

По прогнозу вихрь достигнет Дании в четверг, а в пятницу медленно двинется через Швецию на север. «Кирк принесет обильные осадки во многие районы Западной и Центральной Европы, местами вызовет грозы и значительно усилит ветер», - отмечает синоптик.

На краю этого мощного циклона теплый воздух из южной части Европы достигнет Северной Европы. «Однако теплый воздушный поток придет к нам вместе с сильными ветрами и дождями. В среду, 9 октября, температура воздуха в Литве поднимется до 22 градусов, в Латвии - до 19 градусов, а в Западной Эстонии - до 14-16 градусов. В четверг, 10 октября, с юга придет тепло, и температура воздуха в Литве и Латвии повысится до 18-21 градусов, а в Эстонии - примерно до 15 градусов, в южных уездах, возможно, до 17-18 градусов», - прогнозирует Кийтсак.

Ожидается также сильный ветер, особенно в среду, когда новый циклон пройдет через Аландские острова на север, и в пятницу, когда Кирк продвинется на север Швеции.

По прогнозу, пятница также будет достаточно теплой (12-17 градусов круглосуточно), но ветреной.

Кийтсак добавляет, что прогноз еще будет уточняться.