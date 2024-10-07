Сегодня рабочая группа по политике в сфере высшего образования впервые встретилась и обсудила возможности и перспективы привлечения частных денег в высшее образование.
Кристина Каллас о финансировании высшего образования: на этот счет ни у кого нет быстрых идей
Министр образования и науки Кристина Каллас («Ээсти 200») подчеркнула, что это первый раунд обсуждений с представителями университетов, прочих высших учебных заведений и бизнеса относительно того, что с 2027 года финансирование высшего образования немного сократится. «Увеличения больше нет, и мы не можем продолжать использовать нынешнюю модель финансирования, то есть финансирования бесплатного эстоноязычного высшего образования. Мы не можем позволить себе увеличивать финансирование на 15 процентов каждый год. И это круглый стол о том, каковы возможности привлечения частных денег к финансированию высшего образования», - сказала Каллас.
Например, обсуждалось введение универсального административного сбора (500 евро за каждого студента), увеличивающего количество иностранных студентов. «Также говорилось о вводе платы за обучение по некоторым популярным предметам. Как правило, приводятся примеры из областей права, бизнеса и управления. Все эти мысли мы сегодня обсудили», - рассказала Каллас.