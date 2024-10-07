Кристина Каллас о финансировании высшего образования: на этот счет ни у кого нет быстрых идей

Министр образования и науки Кристина Каллас («Ээсти 200») подчеркнула, что это первый раунд обсуждений с представителями университетов, прочих высших учебных заведений и бизнеса относительно того, что с 2027 года финансирование высшего образования немного сократится. «Увеличения больше нет, и мы не можем продолжать использовать нынешнюю ​​модель финансирования, то есть финансирования бесплатного эстоноязычного высшего образования. Мы не можем позволить себе увеличивать финансирование на 15 процентов каждый год. И это круглый стол о том, каковы возможности привлечения частных денег к финансированию высшего образования», - сказала Каллас.