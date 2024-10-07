ФОТО В Таллинне почтили память жертв террористической атаки 7 октября

«Это трагическое событие унесло жизни многих людей, и мрачная годовщина напоминает нам о душевной боли и страданиях, которые пришлось пережить израильтянам за последний год»,- говорится в пресс-релизе Эстонской еврейской общины.

Также подчеркивается, что помимо граждан Израиля разных возрастов, национальностей и религиозных групп теракт 7 октября унес жизни граждан 71 страны мира, среди них - одного гражданина Эстонии, убитого на музыкальном фестивале Nova.

Алла Якобсон, председатель совета Эстонской еврейской общины, призвала общество не забывать этот ужасный день: «Мы должны помнить эту трагедию как напоминание о хрупкости мира и цене, которую заплатили невинные люди. Это не просто израильская трагедия, это человеческая боль, которую мы все разделяем. 7 октября мы соберемся на cтаром еврейском кладбище, чтобы почтить память погибших и продемонстрировать нашу солидарность с государством Израиль и его народом».