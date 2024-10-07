Бывший мэр Маарду стал заместителем главы комиссии Рийгикогу

В понедельник на заседании комиссия Рийгикогу по делам Европейского союза провела внеочередные выборы председателя и заместителя председателя. Должность председателя продолжит занимать Пеэтер Тали («Ээсти 200»), заместителем председателя был избран Владимир Архипов (Центристская партия).

Внеочередные выборы председателя и заместителя председателя комиссии прошли в связи с тем, что избранная 7 августа заместителем председателя Анастасия Коваленко-Кылварт (Центристская партия) перешла на должность председателя специальной комиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией. Ввиду совпадения времени работы комиссий Коваленко-Кылварт покинула комиссию по делам Европейского союза. На ее место пришел депутат парламента Архипов.

В состав комиссии также входят Арво Аллер, Энн Ээсмаа, Райн Эплер, Мария Юферева-Скуратовски, Катрин Кууземяэ, Хана Лахе, Тийт Маран, Анти Пооламетс, Майдо Руусманн, Луиза Рыйвас, Рийна Солман, Айвар Сыэрд, Кадри Тали, Тармо Тамм и Кристо Энн Вага. Всего в комиссию входит 17 человек.

Комиссия по делам Европейского союза - это постоянная комиссия, которая принимает решения по вопросам ЕС и отвечает за их координирование. Комиссия выдает правительству мандаты на высказывание точки зрения в отношении проектов правовых актов ЕС и мандаты на выражение позиции Эстонии на заседаниях Совета министров и Европейского совета. Правительство обязано следовать высказанным комиссией позициям и брать их за основу в обсуждениях на европейском уровне.

Владимир Архипов стал членом парламента Эстонии в июле, заменив отправившегося в Европарламент Юри Ратаса. До этого Архипов был мэром Маарду.