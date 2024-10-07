Датчик угарного газа спас от беды жильцов многоквартирного дома

Незадолго до 9.30 утра датчик угарного газа в многоквартирном доме в деревне Микитамяэ в волости Сетомаа просигнализировал об опасности отравления.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что невидимый и не имеющий запаха, но высокотоксичный угарный газ просочился в помещение из-за слишком раннего закрытия заслонки печи.