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Датчик угарного газа спас от беды жильцов многоквартирного дома

Перевод: Павел Соболев
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Датчик угарного газа. Иллюстративное фото.
Датчик угарного газа. Иллюстративное фото. Фото: Dmitri Kotjuh

В субботу жизни нескольких человек оказались под угрозой из-за выделения токсичного газа в многоквартирном доме в волости Сетомаа.

Незадолго до 9.30 утра датчик угарного газа в многоквартирном доме в деревне Микитамяэ в волости Сетомаа просигнализировал об опасности отравления.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что невидимый и не имеющий запаха, но высокотоксичный угарный газ просочился в помещение из-за слишком раннего закрытия заслонки печи.

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