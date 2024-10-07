Скончалась легендарная эстонская легкоатлетка

Лайне Эрик-Каллас участвовала в беге на 800 м на двух Олимпийских играх и была одной из самых успешных бегуний в Эстонии. Помимо высоких мест на двух Олимпийских играх, за свою карьеру она установила множество рекордов Эстонии и выиграла 26 чемпионатов Эстонии.

Эрик, родившаяся в Сяревере в Ярвамаа, выиграла также золото Универсиады 1965 года и заняла третье место на предолимпийском турнире в Мексике. На чемпионатах Советского Союза он завоевала три золотые медали в беге на 800 м (1964, 1967, 1968 гг.) и две бронзовые (в беге на 800 м в 1965 году и на 400 м - в 1967 году).

Эрик-Каллас вспомнила финал Олимпийских игр 1964 года в Токио в интервью Прийту Пуллеритсу в марте 2020 года. Спортсменка, которой на момент той Олимпиады было 22 года, казалось, все еще была в пределах досягаемости до медали, когда вышла в вираж перед финишным створом.

Пуллеритс пишет: «Эрик прошла первый круг последней в соревновании восьми женщин. Но перед 600-метровой отметкой она вырвалась вперед с внешней полосы и вошла в вираж аж второй. Лидировала фаворитка, француженка Маривоне Дюпюрер, оторвавшись от остальных почти на пять метров.

Но в начале финишного створа сильно ускорилась англичанка Энн Пакер, за ней последовали еще несколько человек. Пакер, завоевавшая серебряную медаль на дистанции 400 метров за три дня до этого, победила, установив новый мировой рекорд - 2.01.1. Эрик проиграла ей ровно четыре секунды и финишировала шестой. «Поначалу было большим разочарованием то, что я оказалась лишь шестой», - вспоминала Эрик-Каллас.

В 1967 и 1968 годах она была избрана лучшей спортсменкой Эстонии. В 2021 году она была награждена медалью Эстонского олимпийского комитета.