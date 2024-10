На веганской ярмарке в Таллинне расскажут и о солдатах-вегетарианцах на линии фронта в Украине

И в субботу, и в воскресенье на сцене выступят известные зарубежные гости. 12 октября на главной сцене будет организован видеомост с всемирно известным Эдом Винтерсом, более известным как Earthling Ed («Землянин Эд»). Эд - знаменитый британский веган, активист по правам животных, публичный оратор, ютубер, создатель контента и автор бестселлеров. Его речь на YouTube «You Will Never Look at Your Life in the Same Way Again» («Ваша жизнь больше никогда не будет прежней») на данный момент набрала более 4,6 млн просмотров.