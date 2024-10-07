Эксперт: состояние рынка недвижимости вселяет уверенность

Если год назад почти треть экспертов прогнозировали падение цен на аренду квартир до десяти процентов, то в этом году доля экспертов, продолжающих так считать, стала меньше четверти.

«Почти половина экспертов считает, что цены на аренду в ближайшие полгода будут оставаться стабильными. Неопределенность прошлого года отступает, а перспективы и будущее кажутся более светлыми», - прокомментировал результаты опроса руководитель 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер, уточнив, что всеобщей волны падения рынка, которой год назад многие опасались, так и не случилось.

Большинство респондентов опроса, проведенного в сентябре нынешнего года, прогнозируют, что средняя цена квадратного метра таллиннских квартир останется на нынешнем уровне в течение следующих шести месяцев.

«Среди профессионалов отрасли процент тех, кто считает, что цены не изменятся или вырастут, за год увеличился примерно на одну десятую часть, настолько же уменьшилось количество тех, кто прогнозирует коррекцию цен в сторону снижения», - поделился Вахтер.

Показатели продаж, которые начали восстанавливаться в летние месяцы, все же не вызвали всплеска эйфории. «Мы преодолели дно, но достойного роста нам еще придется ждать. Последние новости денежного рынка дают дополнительный повод для умеренного оптимизма», – сказал Вахтер.

В опросе, проведенном в сентябре по инициативе 1Partner Kinnisvara, приняли участие 142 профессионала, в основном маклеры, оценщики недвижимости и застройщики из 55 различных предприятий сферы недвижимости, работающих в Таллинне. Более половины респондентов работают в этой сфере более десяти лет.