Обычно на результаты рынка недвижимости в третьем квартале влияет низкая летняя активность и скачок числа сделок в сентябре. Продажи нового жилья в июле и августе оставались на уровне, сопоставимом с весенним. С учетом несколько более высоких сентябрьских показателей число проданных новых квартир значительно увеличилось.
Третий квартал на рынке недвижимости: взлеты и падения
«Молодые семьи стремятся улучшить свои жилищные условия, а снижение процентных ставок в сочетании с растущим доверием потребителей побуждают людей принимать отложенные ранее решения о покупке», - объяснил руководитель по продажам и маркетингу Bonava Лаури Лааноя.
По неофициальным данным Земельного департамента, в сентябре в Таллинне было заключено 717 сделок с квартирной собственностью. Таким образом, суммарно в третьем квартале было совершено 2145 сделок с квартирами, что на 239 сделок больше, чем во втором квартале.
По сравнению с третьим кварталом прошлого года (2023), количество сделок купли-продажи квартир в Таллинне увеличилось примерно на восемь процентов. Всего за три квартала этого года в Таллинне было заключено 5783 сделки с квартирами, что на девять процентов меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Однако в продажах нового жилья в Таллинне наблюдается небольшой рост по сравнению как с предыдущим кварталом, так и с прошлым годом.
Согласно данным отслеживающего новые девелоперские проекты приложения Citify, в сентябре в Таллинне было продано 106 новых квартир, а итогом третьего квартала стали 278 проданных квартир, что на 21 квартиру больше, чем во втором квартале.
Если сравнить продажи нового жилья в третьем квартале с тем же периодом прошлого года, рост составил десять процентов. В целом за девять месяцев по сравнению с прошлым годом количество сделок с новыми квартирами увеличилось на 13 процентов.
«Уже в конце 2023 года мы наблюдали рост числа сделок, который продолжился и в начале текущего года. Это дает основания для осторожного оптимизма на оставшуюся часть года. Однако весной обычного сезонного оживления рынка не произошло, и в последние месяцы число продаж новых квартир оставалось очень стабильным. Впереди четвертый квартал, который в предыдущие годы традиционно приносил рост числа сделок. Реализуется это ожидание или нет – определит, какую именно итоговую оценку мы сможем дать рынку недвижимости в этом году», - проанализировал ситуацию на рынке руководитель по продажам Bonava.
По данным Citify, в третьем квартале больше всего новых квартир в Таллинне продала компания Bonava, а по итогам девяти месяцев этого года лидерами продаж нового жилья стали Bonava, Liven и Merko.
Средняя цена квадратного метра новых проданных в Таллинне квартир в третьем квартале составила 4487 евро, в то время как за тот же период прошлого года средняя цена была 4265 евро за квадратный метр.
Больше всего нового жилья было продано в районе Хааберсти, который лидирует по продажам весь текущий год, за ним следуют Пыхья-Таллинн и Кесклинн. Наибольший выбор новых квартир в настоящее время представлен в районе Кесклинн – 767 предложений.