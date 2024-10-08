Третий квартал на рынке недвижимости: взлеты и падения

«Молодые семьи стремятся улучшить свои жилищные условия, а снижение процентных ставок в сочетании с растущим доверием потребителей побуждают людей принимать отложенные ранее решения о покупке», - объяснил руководитель по продажам и маркетингу Bonava Лаури Лааноя.

По неофициальным данным Земельного департамента, в сентябре в Таллинне было заключено 717 сделок с квартирной собственностью. Таким образом, суммарно в третьем квартале было совершено 2145 сделок с квартирами, что на 239 сделок больше, чем во втором квартале.

По сравнению с третьим кварталом прошлого года (2023), количество сделок купли-продажи квартир в Таллинне увеличилось примерно на восемь процентов. Всего за три квартала этого года в Таллинне было заключено 5783 сделки с квартирами, что на девять процентов меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Однако в продажах нового жилья в Таллинне наблюдается небольшой рост по сравнению как с предыдущим кварталом, так и с прошлым годом.

Согласно данным отслеживающего новые девелоперские проекты приложения Citify, в сентябре в Таллинне было продано 106 новых квартир, а итогом третьего квартала стали 278 проданных квартир, что на 21 квартиру больше, чем во втором квартале.