Нотариус: почему покупка недвижимости в рассрочку требует осторожности

«Это дает продавцу больше уверенности и снижает риски, а покупателю не нужно беспокоиться о передаче права собственности. Если покупатель обещает оплатить недвижимость частями и не берет кредит в банке, следует понимать, что продавец не имеет таких же возможностей и навыков оценки платежеспособности покупателя, как, например, банк. Поэтому продавец должен учитывать, что если покупатель не выплатит цену покупки, все связанные с взысканием долга расходы будут лежать именно на нем. При установлении ипотеки нужно учитывать, будет ли у продавца право потребовать возмещения этих расходов при продаже заложенного объекта недвижимости», - сказала она.

Что может произойти, если заключить договор купли-продажи без привлечения нотариуса?

При продаже недвижимости в рассрочку бывают случаи, когда стороны договариваются о порядке оплаты и решают обратиться к нотариусу только после того, как вся сумма будет выплачена продавцу.

«Однако такое решение крайне рискованно для покупателя, поскольку договор купли-продажи, заключенный между покупателем и продавцом без участия нотариуса, не имеет юридической силы и не дает покупателю права требовать от продавца передачи права собственности на недвижимость, - подчеркнула Пыттер. - Покупатель сможет лишь доказать, что он выплатил деньги продавцу, но единственное, что можно сделать в случае недобросовестности продавца, это потребовать возврата денег. Собственником недвижимости остается продавец, так как именно его данные внесены в крепостную книгу».