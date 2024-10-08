Умер легендарный футболист, трижды выигрывавший Кубок чемпионов

Неескенс, родившийся в 1951 году, считается одним из лучших полузащитников в истории, он был награжден серебряной медалью в составе сборной Нидерландов на чемпионатах мира 1974 и 1978 годов.

В 2004 году он был включен ФИФА в число 125 лучших ныне живущих футболистов, а в 2017 году престижное издание FourFourTwo поставило его на 64-е место среди 100 лучших игроков в истории.

За свою карьеру Неескенс играл за РСХ, Аякс, Барселону, Нью-Йорк Космос, Гронинген, Форт-Лодердейл Сан и Цуг.

Карьера Неескенса началась в конце 60-х в его родном городе Хемстеде, но в возрасте 19 лет он начал карьеру в амстердамском «Аяксе», с которым он выиграл 10 трофеев – два чемпионата Нидерландов, два Кубка страны, три победы в Кубке европейских чемпионов, два – в Суперкубке УЕФА, а также Межконтинентальный кубок.

We are deeply saddened to hear about the passing of Johan Neeskens. Our thoughts are with his family at this time ♥️



Rest in peace, Ajax legend. pic.twitter.com/IXsuVCHDee — AFC Ajax (@AFCAjax) October 7, 2024

В 1974 году он перешел в «Барселону», в составе которой выигрывал Кубок Испании и Кубок обладателей кубков, а в составе «Нью-Йорк Космос» дважды выиграл Североамериканскую футбольную лигу.

We’re deeply saddened by the sudden passing of Johan Neeskens.



Forever one of our greatest icons.

Rest in peace, Johan. 🧡 pic.twitter.com/JHlyWlOGWb — OnsOranje (@OnsOranje) October 7, 2024

За сборную Нидерландов Нескенс сыграл 49 матчей и забил 17 голов. Он считается вторым после Кройфа лучшим игроком в истории этой национальной команды.