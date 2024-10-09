В канализации нашли куски человеческого мяса: работавший на таллиннском рынке мясник убил и расчленил трех человек

В начале июля 2000 года в Таллинне в многоквартирном доме на улице Сыле забилась канализация. Тогда в унитазе квартиры на первом этаже вдруг всплыли куски мяса. По словам члена правления квартирного товарищества, засоров было несколько, и сантехников вызывали не один раз.

Куски мяса были разного размера, в среднем по 100-150 граммов. Поскольку мясо выходило из трубы несколько часов подряд, жители дома подумали, что это какое-то производство, и решили вызвать полицию.

«Это была свинина, испортившийся шашлык, который я спустил в унитаз»

Сначала происхождение мяса не сильно волновало полицейских, но из-за беспокойства жильцов дома, кусок мяса все-таки отправили на экспертизу.

Свидетели рассказали, что Савка вечером 6 июля зашел в квартиру на Сыле вместе с Ингой и после этого последнюю больше никто не видел. С того момента съемная квартира пустовала, а сам Василий переехал жить в квартиру тещи. Фото: Postimees/Egert Kamenik

Позднее полицейские задержали снимавшего квартиру в том же доме 32-летнего Василия Савку, который несколько лет проработал рубщиком мяса на столичных рынках. Он настаивал, что это был обычный шашлык. «Это была свинина, испортившийся шашлык, который я спустил в унитаз», - заявил он.

Стоит отметить, его 36-летняя жена Инга и 12-летний сын жены Дмитрий, а также 60-летняя теща Елена бесследно пропали еще в начале июля. В связи с их исчезновением первыми забили тревогу родственники пропавших, а не сам Василий.

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