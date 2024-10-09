В пятнадцатом выпуске криминального подкаста Rus.Postimees «Кто живет на соседней улице?» ведущие София Солдатенко и Екатерина Чернова расскажут о жестоком убийстве в Таллинне трех членов одной семьи: пожилой женщины, ее дочери и внука.
В канализации нашли куски человеческого мяса: работавший на таллиннском рынке мясник убил и расчленил трех человек
В начале июля 2000 года в Таллинне в многоквартирном доме на улице Сыле забилась канализация. Тогда в унитазе квартиры на первом этаже вдруг всплыли куски мяса. По словам члена правления квартирного товарищества, засоров было несколько, и сантехников вызывали не один раз.
Куски мяса были разного размера, в среднем по 100-150 граммов. Поскольку мясо выходило из трубы несколько часов подряд, жители дома подумали, что это какое-то производство, и решили вызвать полицию.
«Это была свинина, испортившийся шашлык, который я спустил в унитаз»
Сначала происхождение мяса не сильно волновало полицейских, но из-за беспокойства жильцов дома, кусок мяса все-таки отправили на экспертизу.
Позднее полицейские задержали снимавшего квартиру в том же доме 32-летнего Василия Савку, который несколько лет проработал рубщиком мяса на столичных рынках. Он настаивал, что это был обычный шашлык. «Это была свинина, испортившийся шашлык, который я спустил в унитаз», - заявил он.
Стоит отметить, его 36-летняя жена Инга и 12-летний сын жены Дмитрий, а также 60-летняя теща Елена бесследно пропали еще в начале июля. В связи с их исчезновением первыми забили тревогу родственники пропавших, а не сам Василий.
Полицейские обнаружили в затопленном подвале расчлененные тела двух человек
При обыске в старом доме, который принадлежал отцу Василия, полицейские обнаружили в затопленном подвале расчлененные тела двух человек. Экспертиза вскоре установила, что останки принадлежат пропавшим бабушке и внуку - Елене и Дмитрию. Инга же будто растворилась в воздухе. Экспертиза спущенных в канализацию кусков мяса же показала, что это была человечина.
О том, почему между супругами, со свадьбы которых не прошло и года, пробежала черная кошка, что произошло в день исчезновения Инги, Елены и Дмитрия и почему они были убиты, а также какие версии в суде озвучивал сам Савка, слушайте в пятнадцатом выпуске подкаста «Кто живет на соседней улице?».
Расскажите нам о том, что случалось с вами
Нас интересуют не только преступления, прогремевшие на всю страну, но и мало кому известные, поэтому если вы хотите поделиться чем-то, - страшным или забавным - произошедшим с вами, напишите нам об этом на адрес sofija.soldatenko@postimees.ee, в «теме сообщения» укажите «История для подкаста». Лучшие рассказы мы зачитаем и обсудим в следующих выпусках.
Выпуск подготовлен на основе материалов: судебные дела, публикации в СМИ.
Озвучивали: Анита Авакова и Иван Скрябин.
Подкаст портала rus.postimees.ee «Кто живет на соседней улице?» два раза в месяц знакомит слушателей с историями громких преступлений, которые происходили в Эстонии. Соседи, знакомые и коллеги зачастую описывают даже самых жестоких преступников как положительных, скромных, спокойных и приятных в общении людей, которые ничем не выдавали своей истинной натуры. А знаете ли вы, кто на самом деле живет по соседству с вами?
Помощь рядом
Если жизнь и здоровье - ваши или окружающих вас людей - находятся в опасности или есть основания считать, что может произойти что-то плохое, немедленно звоните по номеру 112.
Другие полезные телефоны помощи:
- Телефон доверия «Линия жизни» 6558 088 (на эстонском языке), 655 5688 (на русском языке) (ежедневно с 19 до 7.00) - экстренная психологическая помощь людям, находящимся в кризисной ситуации, депрессии, испытывающих чувство одиночества, горя, подвергающихся насилию, испытывающих различные семейные, социальные трудности или готовых на самоубийство.
- Телефон кризисной помощи жертвам 116 006 (круглосуточно) - широкий спектр поддержки людям, которые подверглись жестокому, пренебрежительному или плохому обращению. Оказывается поддержка при физическом, психологическом, сексуальном и экономическом насилии, а также при несчастных случаях и преступлениях. Кроме того, предлагаются психологическое консультирование и возможность ходатайствовать о компенсации помощи жертвам.
- Помощь детям 116 111 - это услуга, предназначенная для того, чтобы дать совет, выслушать и помочь. Специалисты по оказанию помощи детям помогают по телефону и в онлайн-чате и подсказывают, как решить проблему. Звонить можно по всей Эстонии круглосуточно. Звонок для звонящего бесплатный, и можно звонить с мобильного телефона, даже если разговорное время закончилось. Попросить совета можно на эстонском, русском или английском языках.
- НКО «Taллиннский женский кризисный центр» 5396 9834 - это место, где можно найти поддержку, понимание и помощь. Предоставляется первичная консультация для оценки ситуации, психологическая и юридическая консультация и при необходимости жилье на период кризиса.
- Телефон отказа от насилия 660 6077 - телефон поддержки предназначен для мужчин и женщин, которые хотят отказаться от насилия и изменить свое поведение на более безопасное. Родственники, которые хотят поддержать тех, кто отказывается от насилия, также могут звонить по этому номеру.
- Инфолиния по предупреждению и оказанию помощи жертвам торговли людьми 660 7320 - если вас принуждают выполнять работу против вашей воли или заниматься проституцией, если договоренности нарушаются, у вас отобрали документы, обращайтесь за помощью к консультантам линии по предотвращению торговли людьми.