Мбаппе, который обычно является капитаном сборной Франции, в прошлом месяце травмировал мышцу, но в среду играл на матче Лиги чемпионов, когда «Мадрид» потерпел шокирующее поражение от «Лилля».

Тренер сборной Франции Дидье Дешам исключил Мбаппе из объявленного в четверг состава, заявив, что 25-летнему футболисту не хватило подготовки, поскольку он сыграл слишком мало матчей.

Последний раз Мбаппе появлялся на поле в испанской Премьер-лиге в субботу, играя в победном матче против «Вильярреала» (2:0) до 71-й минуты. После он был заменен.

«Ты либо травмирован и не играешь за свой клуб, если не приглашен в сборную. Но когда ты выходишь со скамейки запасных в Лиге чемпионов и играешь в стартовом составе, это сбивает с толку. Он особенный игрок», - заявил в понедельник французской газете L'Equipe бывший игрок сборной Франции Максим Босси.

Ситуация с Мбаппе более сложная, поскольку бывший игрок «Пари Сен-Жермен» исполняет роль капитана сборной после ухода Антуана Гризманна, который на прошлой неделе объявил о завершении карьеры в сборной.

Приверженность Гризманна национальной сборной никогда не вызывала сомнений, поскольку в период с 2017 по 2024 год нападающий мадридского «Атлетико» провел рекордные 84 матча подряд за сборную Франции.

«Капитан [Мбаппе] должен быть примером для болельщиков, но он им не стал. Получается, что настоящий капитан Антуан Гризманн исчез», — рассказал L'Equipe представитель болельщиков сборной Франции Фабьен Бонне.